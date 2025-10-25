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Музыка, свечи и вино

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Будет звучать Франция XX века: от золотых страниц французского джаза и шансона — до узнаваемых композиций конца столетия. Ты услышишь любимые мировые хиты давно ставшие символами эпохи: Джо Дассен, Шарль Азнавур, Далида, Ив Монтан, Эдит Пиаф, ZAZ и многие другие. А вместе с ними — редкие и изысканные жемчужины репертуара, которые откроются заново именно в этом пространстве. Чувственные ритмы и мягкое винтажное звучание, придадут каждому произведению особый шарм. Угостят тебя изысканным вином, а ты приводи близких и надевай всё самое красивое — будешь блистать в старинной усадьбе XVIII века. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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