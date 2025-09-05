Усадьба наполнится чарующими звуками лесных птиц, утонет в зелени и живых цветах — пространство оживёт, станет продолжением летнего цветущего сада. Цветы и птицы — древние символы любви, жизни, свободы и вечного возвращения. Их образы проходят сквозь тысячелетия, от египетских храмов до японских садов, от греческих мифов до тихих европейских интерьеров, где в XVIII веке язык цветов стал тайным кодом влюблённых. Птицы — посланники небес, символы души, легкости и недосягаемой высоты — в каждом народе олицетворяли то, что невозможно удержать, но так хочется понять. Прозвучат произведения великих композиторов, вдохновлённых красотой цветов и пением птиц. В программе — изысканные мадригалы, романсы и камерные пьесы, среди которых сочинения Алессандро Скарлатти, Джоакино Россини, Роберта Шумана, Эдварда Грига, Камиля Сен-Санса, Сергея Рахманинова и другие. Звучание вечера будет сплетено из нежного сопрано Надежды Гулицкой и виртуозной пианистки Веры Алмазовой. Для полного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен с птицами и цветами в живописи великих художников. В стоимость билета входит приветственные напитки.