ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Музы и мастера: женский взгляд на гениев

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

«Любовь — лучший восстановитель». Пабло Пикассо «Увидел и запало в душу, и через кисть проявилось на холст. Это живопись. И то же самое — любовь». Сальвадор Дали В окружении подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо пойдет разговор о роли любви в их искусстве. Ты узнаешь, какими были музы гениальных испанцев, и как они повлияли на их творчество. В программе: -семь продолжительных романов Пабло Пикассо; -история взаимоотношений Сальвадора Дали и Галы; -экскурсия по представленным на выставке работам. Лекцию ведёт Политова Анна — режиссёр-постановщик, лектор, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста