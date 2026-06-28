«Любовь — лучший восстановитель». Пабло Пикассо «Увидел и запало в душу, и через кисть проявилось на холст. Это живопись. И то же самое — любовь». Сальвадор Дали В окружении подлинных работ Сальвадора Дали и Пабло Пикассо пойдет разговор о роли любви в их искусстве. Ты узнаешь, какими были музы гениальных испанцев, и как они повлияли на их творчество. В программе: -семь продолжительных романов Пабло Пикассо; -история взаимоотношений Сальвадора Дали и Галы; -экскурсия по представленным на выставке работам. Лекцию ведёт Политова Анна — режиссёр-постановщик, лектор, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.