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Мужественность сегодня: между силой и уязвимостью

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Говорят, мужчина должен справляться. Быть сильным, надёжным, самостоятельным. И желательно всегда знать, что делать. И многие действительно справляются. Но можно много работать — и не чувствовать удовлетворения. Быть в отношениях — и всё равно оставаться одиноким. Уметь решать чужие проблемы — и не знать, что делать со своими. Нуждаться в помощи — и не позволять себе за ней обратиться.   При этом современному мужчине предлагают быть успешным, эмоционально зрелым, хорошим партнёром, вовлечённым отцом, уверенным в себе и всегда сексуально состоятельным.   И всё это каким-то образом нужно уместить в одном человеке.   Как среди этих ожиданий услышать себя? Что в привычном представлении о мужественности даёт опору, а что становится требованием, которому приходится соответствовать, даже когда сил уже мало? Быть сильным — и просить поддержки. Самостоятельным — и оставаться близким. Решительным — и иметь право сомневаться. Как это может сочетаться в жизни? Встреча и открытая дискуссия.   Поговоришь: — как менялись представления о мужественности и чего ждут от мужчин сегодня; — как семья и воспитание влияют на то, каким мужчина видит себя; — почему бывает трудно говорить о чувствах и обращаться за поддержкой; — как искать собственную форму мужественности и внутреннюю опору.   Встречу проведут Константин Филиппов и Борис Бендовский — практикующие психологи, экзистенциально-гуманистические психотерапевты. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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