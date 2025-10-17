Y2K концерт-ностальгия. Когда-то музыку все в носили в кармане — вместе с запутавшимися проводами, наклейками на плеере и надеждой, что батарейки выдержат дорогу домой. Каждая песня была событием: её долго искали на зайцев.нет, обменивались флешками в школе, записывали на CD, чтобы слушать до скрипа. Эти треки звучали везде: в маршрутке, на дискотеке, в наушниках под одеялом, когда родители думали, что ты давно спишь. MTV, 2х2, журналы с постерами и первые айподы — всё это было миром молодёжи тех лет. Хиты Britney Spears, Gorillaz, Limp Bizkit, The Prodigy и других легенд прозвучат в живом инструментальном исполнении ансамбля GRANI. В Люмьер Холле свет и звук создадут пространство памяти — тёплое, ламповое, где каждая мелодия вернёт нас в годы, когда жизнь казалась безграничной, а музыка — главным проводником к мечтам.