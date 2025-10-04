Бар «Мотыга» переезжает на Электрозаводскую — теперь у них новый концертный зал площадью 240 квадратных метров, больше, чем раньше. Отмечать переезд будут бесплатным концертом пост-метал и скримо-групп четвёртого октября. Выступят Kailess, сплошь, Poste Restante и Morass. Приходи посмотреть новый зал под мрачную и эмоциональную музыку.