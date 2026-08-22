Сольный проект Алины Утробиной. Пуговица, ресница, подошва, рукав, игрушка. Глаз блуждает по поверхности картины (как определить то, что делает Алина?), она же смотрит своим оком и обращается с множеством вопросов. Изображенные вещи и силуэты самоочевидны, с одной стороны, они отделены друг от друга, но, сколь угодно отдельные, их формы собраны воедино. На фоне довольно условного пейзажа виднеются и происходят какие-то странные действия, разворачивающиеся во вневременном поле. Каждый сюжет и детали здесь как случайны, так и закономерны. Прямая линия дороги, уводящая в бескрайнюю даль; антропоморфные фигуры в безразмерных одеждах, отстраняющие от окружающей среды; обезличенные девчачьи взгляды, зовущие в пустоту, — являются зарисовками повсеместного бреда, вторящего всеобщей неразберихе и суете времени. Прототипом всех работ служит фотография, которую Утробина лихо использует в качестве основы иконографии и приёмов: съёмка крупным планом, увеличение или фрагментация поверхности. И подвергает их переработке с позиции печатной графики, мастерством которой владеет в совершенстве, что находит выражение в процессе нанесения краски на ткань, — процессе, отмеченном интеллектуальной и телесной чуткостью. Алина смещает внимание с возможного фотографического реализма, образующего внешний уровень изображения, на вытесненное глубинное, лежащее по ту сторону образов и языка. Время работы: вт-вск, 12:00 — 20:00, пн — выходной.