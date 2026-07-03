Тренинг, на котором ты сможешь взглянуть на привычные дела немного иначе — через игру, развитие персонажа и систему маленьких достижений. На тренинге ты поговоришь о том: — почему мотивация часто работает не так, как советуют в интернете; — как превратить рутину в прокачку собственного персонажа; — какие характеристики можно развивать в своей «системе навыков»; — как геймификация помогает справляться с повседневными задачами и получать больше удовольствия от жизни. Создашь своего мотивационного аватара и подумаешь, как сделать его помощником в реальной жизни. Ведущие: Дария Триана-Ривера — психолог, СДВГ-коуч, сооснователь школы «Лес»; Алиса Мосолова — педагог-психолог, сооснователь школы «Лес».