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[перенесено] Мотивационный аватар

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Тренинг, на котором ты сможешь взглянуть на привычные дела немного иначе — через игру, развитие персонажа и систему маленьких достижений. На тренинге ты поговоришь о том: — почему мотивация часто работает не так, как советуют в интернете; — как превратить рутину в прокачку собственного персонажа; — какие характеристики можно развивать в своей «системе навыков»; — как геймификация помогает справляться с повседневными задачами и получать больше удовольствия от жизни. Создашь своего мотивационного аватара и подумаешь, как сделать его помощником в реальной жизни. Ведущие: Дария Триана-Ривера — психолог, СДВГ-коуч, сооснователь школы «Лес»; Алиса Мосолова — педагог-психолог, сооснователь школы «Лес».

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