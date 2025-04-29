Поэтический слэм – это место, где поэзия свободна. Зрители приходят на слэм, чтобы услышать голоса настоящего времени – голоса современных поэтов. Каждый зритель может взять карточки и выступить в качестве судьи, чтобы определить лучшего. Пятый тур Московского поэтического слэма пройдет 29 апреля в Театре.doc на Лесной улице. Организаторы и ведущие слэма: Андрей Родионов и Екатерина Троепольская Хроники слэма: Александра Шиляева