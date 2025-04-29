ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Московский поэтический слэм. v тур

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1800₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли

Про событие

Поэтический слэм – это место, где поэзия свободна. Зрители приходят на слэм, чтобы услышать голоса настоящего времени – голоса современных поэтов. Каждый зритель может взять карточки и выступить в качестве судьи, чтобы определить лучшего. Пятый тур Московского поэтического слэма пройдет 29 апреля в Театре.doc на Лесной улице. Организаторы и ведущие слэма: Андрей Родионов и Екатерина Троепольская Хроники слэма: Александра Шиляева

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста