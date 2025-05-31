Обидно, когда до победы не хватило совсем чуть-чуть? Тур второго шанса – последний отборочный тур Московского поэтического слэма. В нем участвуют те, кто занял третьи-четвертые места в предыдущих пяти турах сезона. Для поэтов это еще один шанс пробиться в суперфинал! Поэтический слэм – это место, где поэзия свободна. Зрители приходят на слэм, чтобы услышать голоса настоящего времени – голоса современных поэтов. Каждый зритель может взять карточки и выступить в качестве судьи, чтобы определить лучшего. Организаторы и ведущие слэма: Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Хроники слэма: Александра Шиляева.