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Московский поэтический слэм. Тур второго шанса

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

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от 500₽ до 1800₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Обидно, когда до победы не хватило совсем чуть-чуть? Тур второго шанса – последний отборочный тур Московского поэтического слэма. В нем участвуют те, кто занял третьи-четвертые места в предыдущих пяти турах сезона. Для поэтов это еще один шанс пробиться в суперфинал! Поэтический слэм – это место, где поэзия свободна. Зрители приходят на слэм, чтобы услышать голоса настоящего времени – голоса современных поэтов. Каждый зритель может взять карточки и выступить в качестве судьи, чтобы определить лучшего. Организаторы и ведущие слэма: Андрей Родионов и Екатерина Троепольская. Хроники слэма: Александра Шиляева.

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