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Московские нонконформисты. Поиск идентичности

Куб
ул. Тверская, 3, -2 этаж

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550₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Групповая выставка объединяет работы Анатолия Зверева, Евгения Чубарова, Бориса Свешникова, Леонида Фейгина, Владимира К (Курдюкова) и предстает перед зрителем захватывающим срезом советского неофициального искусства. Проект демонстрирует не только индивидуальный талант каждого художника, но и обращает внимание на общий поиск идентичности в условиях идеологического давления и культурной изоляции. Работы авторов, рожденные из отчуждения, парадоксальным образом обретают силу и актуальность, напоминая о вечном стремлении человека к свободе и самовыражению. «Московские нонконформисты. Поиск идентичности» — откровенный диалог с самим собой и зрителем, попытка осмыслить свое место в мире, лишенном подлинных ценностей.

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