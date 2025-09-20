Групповая выставка объединяет работы Анатолия Зверева, Евгения Чубарова, Бориса Свешникова, Леонида Фейгина, Владимира К (Курдюкова) и предстает перед зрителем захватывающим срезом советского неофициального искусства. Проект демонстрирует не только индивидуальный талант каждого художника, но и обращает внимание на общий поиск идентичности в условиях идеологического давления и культурной изоляции. Работы авторов, рожденные из отчуждения, парадоксальным образом обретают силу и актуальность, напоминая о вечном стремлении человека к свободе и самовыражению. «Московские нонконформисты. Поиск идентичности» — откровенный диалог с самим собой и зрителем, попытка осмыслить свое место в мире, лишенном подлинных ценностей.