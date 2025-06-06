ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Moshic

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Редкое и уникальное мероприятие. Привоз отца Progressive house сцены — Moshic (Bedrock Records) наравне с John Digweed, Guy J был первооткрывателем этого стиля. Помимо этого, свой первый live проект презентует Dinastia, выступит горячо любимый Cosmonaut, прилетит из Гоа - Vijay Arora, Samed прямиком из Сан-Пауло, но и это ещё не все артисты: Dinastia (live) Anton Borin Cosmonaut Samed Kirich Kirilin FC/DC

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста