Редкое и уникальное мероприятие. Привоз отца Progressive house сцены — Moshic (Bedrock Records) наравне с John Digweed, Guy J был первооткрывателем этого стиля. Помимо этого, свой первый live проект презентует Dinastia, выступит горячо любимый Cosmonaut, прилетит из Гоа - Vijay Arora, Samed прямиком из Сан-Пауло, но и это ещё не все артисты: Dinastia (live) Anton Borin Cosmonaut Samed Kirich Kirilin FC/DC