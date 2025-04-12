На сцене — популярный столичный ансамбль, исполняющий традиционный джаз начала ХХ века так же горячо и артистично, как это делали великие пионеры жанра в старые добрые времена. Участники Moscow Ragtime Band используют традиционные акустические музыкальные инструменты и исполняют, возможно, самый энергетически заряженный и интерактивный джаз в мире – новоорлеанский. Яркие представления Moscow Ragtime Band захватывают публику, и она становится участником праздника по-настоящему живой музыки. На сцену выйдут: Игорь Тертычный (кларнет, саксофон, вокал), Алексей Панкратов (тромбон), Андрей Агафонов (банджо), Стас Черёмушкин (туба), Георгий Яшагашвили (гитара), Игорь Ямпольский (ударные).