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Moscow Ragtime Band

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

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Завершение:

от 1500₽ до 3900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На сцене — популярный столичный ансамбль, исполняющий традиционный джаз начала ХХ века так же горячо и артистично, как это делали великие пионеры жанра в старые добрые времена. Участники Moscow Ragtime Band используют традиционные акустические музыкальные инструменты и исполняют, возможно, самый энергетически заряженный и интерактивный джаз в мире – новоорлеанский. Яркие представления Moscow Ragtime Band захватывают публику, и она становится участником праздника по-настоящему живой музыки. На сцену выйдут: Игорь Тертычный (кларнет, саксофон, вокал), Алексей Панкратов (тромбон), Андрей Агафонов (банджо), Стас Черёмушкин (туба), Георгий Яшагашвили (гитара), Игорь Ямпольский (ударные).

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