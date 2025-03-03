Перформативное действо, которое начинается со входа в театр. Ты попадаешь в фойе, затем переходишь в один зал, потом в другой. Всё, включая гардероб, удивительно меняется. Ты станешь соучастником происходящего — тебя внедрят в цепь драматических, визуальных и музыкальных образов. Камерная опера расскажет чувственную историю о женской судьбе. Воспоминания героини — это фантастическое путешествие по целой жизни. Судьба её видится в отражении сверкающего снежного покрова. Это спектакль про женщину, которая переживает потерю. Ты погрузишься в волшебный сон, переместишься из бытового измерения в вечное. Даты проведения спектакля: 3 и 4 марта с 19:00 до 20:30.