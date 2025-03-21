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Мон

Триумф
ул. Ильинка, 3/8 строение 5

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Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Необычное

Про событие

Персональная выставка Ланы Морозовой. Проект, объединяющий инсталляцию, объекты и текстиль, транслирует ощущения сентиментальности воспоминаний, зыбкости памяти, хрупкости детства и трогательности юношеских переживаний. Название проекта «Мон» – татарское слово, относящееся к безэквивалентной лексике. В Энциклопедическом словаре татарского языка «мон — понятие, передающее национальную особенность татар … передает тоску, печаль, лиризм, меланхолическое состояние души», чрезвычайно созвучное характеру работ художницы. В основе художественной практики Ланы Морозовой лежит личный архив детских воспоминаний, страхов, переживаний, фотографий и снов. Зачастую они оказываются связанными с маленьким селом Зычебаш в Заинском районе Республики Татарстан, где художница проводила каникулы. Бабушкин дом и местная природа стали основой множества детских фантазий и мистических грез и сформировали образ мышления художницы. В центре проекта оказывается инсталляция, выступающая метафорой того самого бабушкиного дома. Для своих работ художница отдает предпочтение натуральным материалам – дереву, керамике, текстилю, – вдохновляясь их природным происхождением. Персонажей для работ Лана заимствует из старых фотографий, преобразуя их в наивные и трогательные, напоминающие детские рисунки образы.

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