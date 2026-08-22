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Модернизм

Yauza
Подколокольный пер., 16, стр. 4

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Электронная музыка, современный арт, визуальные инсталляции и модернистская эстетика — всё в одном пространстве. Хедлайнер — Lilu — Luckyashowa х Lilo Andzho. Mayan Warrior, Ibiza Global Radio и лучшие клубные сцены Ибицы — теперь в Москве. В лайнапе: ADORE U · Patmogh · Danis · Disla · Rosenberg · Romey Lilu Adore U Patmogh DANIS DISLA Rosenberg Romey

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