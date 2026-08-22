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Электронная музыка, современный арт, визуальные инсталляции и модернистская эстетика — всё в одном пространстве. Хедлайнер — Lilu — Luckyashowa х Lilo Andzho. Mayan Warrior, Ibiza Global Radio и лучшие клубные сцены Ибицы — теперь в Москве. В лайнапе: ADORE U · Patmogh · Danis · Disla · Rosenberg · Romey Lilu Adore U Patmogh DANIS DISLA Rosenberg Romey
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