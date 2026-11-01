О чём говорит язык костюма: одежда меняется, а человек остаётся тем же. Традиционный костюм — не только памятник самобытной культуры, но и информационный источник. По нему читается статус владельца и то, что принято называть национальным характером. Одежда разнообразна: различия зависят от климата, истории, культурных традиций и моды. Костюм балансирует между скромностью и роскошью, между традицией и модой — в нём отражаются престиж и представления о мироустройстве. Разговор о гардеробе — это не только знакомство с разнообразием нарядов разных стран и эпох. Это взгляд на одежду не только снаружи, но и изнутри: что человек хотел сказать своим костюмом, во что верит, к чему стремится, о чём мечтает? Одежда рассказывает, как ты представляешь своё место в меняющемся мире. Кажется, она разъединяет — отличает «своих» от «чужих». А может, рассказывает об общем, просто разными языками? Разберёшься в языке костюма и убедишься: одежда меняется, а человечество остаётся тем же. Лектор: Андрей Боровский — искусствовед, этнокультуролог, исследователь традиционного костюма, член Международной ассоциации искусствоведов (AIS), постоянный эксперт рубрики о традиционном костюме в программе «Правила жизни» на телеканале «Культура», автор программ по еврейскому искусству. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.