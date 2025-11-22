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Mizar w/ Zefzeed & Suciu

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В гостях: Suciu (RO) — выделяется среди румынских талантов, создавая уникальный опыт слушателям; Zefzeed (RO) — уважаемый продюсер электронной музыки с глубокими хаус-грувами и минималистичными текстурами; Румынским гостям составят компанию прославленные артисты из Петербурга: DJ Slon — легенда танцевальной сцены, знаток, неутомимый экспериментатор, энтузиаст электронной музыки и мастер уникальных по темпераменту и исполнению сетов. Основатель — Underground Experience. Blain — cреди виниловых диггеров он известен прежде всего как продюсер под именем Chaotic Discord и как владелец винилового лейбла Tsarskoe Selo. Zefzeed (RO) / Suciu (RO) / Dj Slon / Blain / Osc2 live / Nikita OTP / Lega / Rabotnic / Dark Fader live Petr Kandinsky / Naime / al.sub / Gabrava Мероприятие при поддержке команды HAZE. Вход бесплатный с 22:00 по предварительной регистрации, с 23:00 — по билетам. Для входа необходима подписка на аккаунты Mizar в Telegram и запрещёной соцсети, а также репост поста до и в день события.

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