Экскурсия для тех, кто не боится призраков и леденящих кровь историй, всегда мечтал оказаться в музее «Булгаковский Дом» ночью и лично передать привет всем героям романа «Мастер и Маргарита», то, возможно, эта экскурсия для тебя. Ты отправишься на поиски настоящих привидений и городских легенд по самым необычным улицам и закоулкам Москвы. Услышишь знаменитые легенды Сухаревской площади, приоткроешь некоторые тайны Кремля и Красной площади, побываешь на мистических Патриарших прудах и Ивановской горке. За время путешествия по самому сердцу Москвы ты не раз столкнёшься с местами, где оставили свои следы потусторонние силы, и узнаешь, где и когда в столице можно гарантированно встретить призрака. Вместе с экскурсоводом ты разгадаешь несколько загадок и самого мистического романа о Москве — «Мастера и Маргариты», а также увидишь несколько адресов, известных каждому читателю книги: особняк Маргариты, Александровский сад, место гибели Берлиоза и знаменитый дом 302-бис, где проходил Бал у сатаны. Рассадка в автобусе свободная. Место встречи: музей «Булгаковский Дом»