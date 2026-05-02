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Мистическая Москва, или территория призраков

Музей-театр «Булгаковский Дом»
ул. Большая Садовая, дом 10

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Завершение:

2500₽
Возраст 14+

Про событие

Экскурсия для тех, кто не боится призраков и леденящих кровь историй, всегда мечтал оказаться в музее «Булгаковский Дом» ночью и лично передать привет всем героям романа «Мастер и Маргарита», то, возможно, эта экскурсия для тебя. Ты отправишься на поиски настоящих привидений и городских легенд по самым необычным улицам и закоулкам Москвы. Услышишь знаменитые легенды Сухаревской площади, приоткроешь некоторые тайны Кремля и Красной площади, побываешь на мистических Патриарших прудах и Ивановской горке. За время путешествия по самому сердцу Москвы ты не раз столкнёшься с местами, где оставили свои следы потусторонние силы, и узнаешь, где и когда в столице можно гарантированно встретить призрака. Вместе с экскурсоводом ты разгадаешь несколько загадок и самого мистического романа о Москве — «Мастера и Маргариты», а также увидишь несколько адресов, известных каждому читателю книги: особняк Маргариты, Александровский сад, место гибели Берлиоза и знаменитый дом 302-бис, где проходил Бал у сатаны. Рассадка в автобусе свободная. Место встречи: музей «Булгаковский Дом»

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