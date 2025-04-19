Мировая работа – это метод группового диалога, позволяющий участникам совместно исследовать волнующую их тему. Разработан он Арни Минделлом, основателем процессно-ориентированной психологии (Process Work). Это открытое и спонтанное действие, тут нет заготовленных речей. Зато есть место театральному духу: проявлению общих «ролей», перемещению в пространстве, использованию телесных ощущений, чувств, интуиций и сновидений, а не только рациональных аргументов. Во время процесса группа выбирает тему из предложенных самими участниками. Нет задачи оставаться вежливым или выглядеть умным, избежать конфликта или прийти к общему выводу. Скорее нам интересно исследовать процесс таким, какой он есть, увидеть общие закономерности и оказаться в этом опыте вместе. Тебе не нужно быть актёром или психологом для участия, важен твой интерес к исследованию и собственная эмоциональная устойчивость (это не терапевтическая группа, пожалуйста, заботьтесь о собственном самочувствии и участии в той степени включенности, которая сейчас для вас комфортна). Проект создан на волонтерских началах, участники могут поддержать его, купив билет той стоимости, которую могут себе позволить, или зарегистрироваться бесплатно.