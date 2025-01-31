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Mira Albor

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Mira Albor - новое имя на музыкальной сцене, которое точно стоит услышать. Её творчество - уникальная смесь инди-рока, синти-попа и электроники. Глубокие, многослойные тексты и эмоциональная подача создают музыку, которая проникает в самое сердце. Альбом ‘Spectre’ - это история самоисследования, трансформации и поиска Внутренней силы. Композиции на английском языке раскрывают мир личных переживаний, окутанных мелодичными синтезаторами и мощными ритмами в сочетании с утонченным вокалом. В этот вечер ты услышишь композиции, каждая из которых рассказывает свою историю и погружает в неповторимую атмосферу.

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