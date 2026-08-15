Она никогда не боялась рисковать ни телом, ни духом, ни искусством, несмотря на то, что ни единожды она могла стать жертвой собственного эксперимента. Марину Абрамович нередко называют «бабушкой перформанса», однако но этого, по моему мнению, совершенно недостаточно для описания той силы, мудрости, честности, искренности и глубины чувства любви к искусству, которые Абрамович демонстрирует своему зрителю. А погрузиться в мир фантазии, горестей и радостей Марины Абрамович ты сможешь в рамках лекции «Мир Марины Абрамович. Перформанс как испытание». Лекцию читает: Кустова Ирина — историк искусства и арт-менеджер.