Вечеринка драм-н-бейс музыки. Здесь представят музыку от нашумевших бэнгеров мейнстрима, нейрофанка и джамп-апа до британского гэриджа, андеграунда и олдскула. Диджеи: Korshoon OksiG DUBFACE Sibiryakov GANNIQ Hadger