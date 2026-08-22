Министерство ломаного бита
Лубянский пр., 25, стр. 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка драм-н-бейс музыки. Здесь представят музыку от нашумевших бэнгеров мейнстрима, нейрофанка и джамп-апа до британского гэриджа, андеграунда и олдскула. Диджеи: Korshoon OksiG DUBFACE Sibiryakov GANNIQ Hadger
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