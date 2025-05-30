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Министерство хороших матерей

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Любишь антиутопии? Можешь представить себе, что программа «демография» выполнена и перевыполнена? Народилось столько народа, что его нельзя прокормить. А женщины уже привыкли. Они рожают. Что же делать? Отучить рожать. Как? Как обычно. Создать Министерство по Предупреждению Рождаемости и Контролю Популяции. Министерство разработает «дорожную карту», выработает программу, и внедрит методику. Они придумают, как отучить женщин хотеть иметь детей. Начинать, конечно, нужно с детства. Научить девочек бояться материнства. Каким образом? Они смогут. Всех девочек - в интернат. Все решения за них (за всех) принимают алгоритмы Статистической программы. Мир стерилен. Чуть-чуть дожать, и станет мир безупречен. Но всегда в любой почти идеальной системе найдется один/одна, кто пойдет против. Клава хочет родить ребенка. Не фантазируй, что дальше. Просто посмотри спектакль.

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