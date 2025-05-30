Любишь антиутопии? Можешь представить себе, что программа «демография» выполнена и перевыполнена? Народилось столько народа, что его нельзя прокормить. А женщины уже привыкли. Они рожают. Что же делать? Отучить рожать. Как? Как обычно. Создать Министерство по Предупреждению Рождаемости и Контролю Популяции. Министерство разработает «дорожную карту», выработает программу, и внедрит методику. Они придумают, как отучить женщин хотеть иметь детей. Начинать, конечно, нужно с детства. Научить девочек бояться материнства. Каким образом? Они смогут. Всех девочек - в интернат. Все решения за них (за всех) принимают алгоритмы Статистической программы. Мир стерилен. Чуть-чуть дожать, и станет мир безупречен. Но всегда в любой почти идеальной системе найдется один/одна, кто пойдет против. Клава хочет родить ребенка. Не фантазируй, что дальше. Просто посмотри спектакль.