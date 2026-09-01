Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современное общество оказывает на человека, требуя от него быть особенным, успешным и постоянно доказывать свою ценность. Тяжесть синего. Элис всю жизнь носит маску, стараясь быть удобной и понятной для окружающих. Но постепенно воспоминания о себе в детстве помогают ей понять, что настоящая свобода начинается там, где больше не нужно притворяться. Трогательная история о принятии себя, рассказанная через опыт девушки с аутизмом. Я люблю тебя. Кстати, я призрак. В поисках смысла своего существования призрак бесконечно скитается по станциям метро. Однажды он встречает девушку, которая каждый день путешествует по шумному городу, и влюбляется в неё. Теперь его единственная цель — найти способ стать для неё заметным, несмотря на то, что он принадлежит совсем другому миру. Мандрагора. Вдохновленный «Метаморфозами» Овидия, фильм рассказывает историю Пирама, который, переживая глубокую утрату, отправляется в символическое путешествие сквозь лабиринт памяти, скорби и внутреннего преображения. Поэтичное размышление о горе, исцелении и том, почему забота о психическом здоровье должна стать частью нашей общей культуры. Нам нужно поговорить. Чувство вины не позволяет Ирэн поставить точку в болезненных зависимых отношениях. Чтобы найти в себе силы изменить свою жизнь, она решается обратиться к психотерапии. Когда дождь идет внутри. Эдоардо — молодой человек, чья жизнь подчинена строгим правилам и навязчивым ритуалам, не оставляющим места для неожиданностей. Дождливый день и случайная встреча с Линдой, молодой продавщицей газет, ненадолго выбивают его из привычного равновесия. Пытаясь сблизиться с ней, Эдо всё глубже погружается в собственные мысли, и граница между реальностью и воображением начинает постепенно стираться. Но когда встреча заканчивается, он вновь остаётся один — в плену своей потребности всё контролировать и хрупкого порядка, который так трудно нарушить. Нимрод. Потеряв надежду, мужчина обращается к охотнику с необычной просьбой — помочь ему уйти из жизни. Но прежде герою необходимо во что бы то ни стало попрощаться с сестрой, которая не хочет его слышать и раз за разом обрывает разговор. А терпение охотника уже на исходе… Единственная комедия о самоубийстве в программе нашего кинофестиваля. Мутные воды. В окружении своих картин художник продолжает жить так, словно всё осталось прежним. Лишь постепенно зритель начинает замечать, что реальность вокруг него совсем не такая, какой он её видит. Красивая и трогательная история о памяти, времени и любви близких, которые продолжают бережно поддерживать его мир. Последний ингредиент. Чёрная комедия о соседстве отчаяния и абсурда, напоминающая о том, что иногда всего одного маленького ингредиента достаточно, чтобы всё изменилось.