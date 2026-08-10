Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современное общество оказывает на человека, требуя от него быть особенным, успешным и постоянно доказывать свою ценность. «Голодание — это ведь когда совсем ничего не ешь, правда?». История о пути к выздоровлению после расстройства пищевого поведения и о том, как семейная травма, передающаяся из поколения в поколение, влияет на жизнь человека. Фильм демонстрируется на китайском и английском языках с русскими субтитрами.