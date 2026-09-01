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MHFF. Художник Дэвид Бромли: свет после темноты

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современное общество оказывает на человека, требуя от него быть особенным, успешным и постоянно доказывать свою ценность. Сейчас Дэвид успешно совмещает все сферы своей жизни: творчество, карьеру, семью. Но так было не всегда: в его жизни были разные периоды. Дэвид Бромли обнаружил, что творчество помогает заглушать голоса в его голове и находить красоту в мире, «искусство спасло мне жизнь» — говорит он сам. В фильме оказываешься внутри жизни Дэвида, наполненной юмором, любовью и энергией: отрываешься в мастерской, завтракаешь с его семьей или плаваем в бассейне. А интервью с его друзьями, критиками и музыкантами дополняют историю Бромли и выходят за пределы дома, исследуя его творчество и жизнь в целом.

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