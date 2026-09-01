Mental Health Film Festival — международный фестиваль кино о ментальном здоровье. Главная тема юбилейного сезона — «Большая жизнь маленького человека»: фестиваль исследует давление, которое современное общество оказывает на человека, требуя от него быть особенным, успешным и постоянно доказывать свою ценность. В 15 лет Ане-Марта получила первый психиатрический диагноз. За следующие годы последовали новые, а вместе с ними ярлыки, таблетки и побочные эффекты, которые формировали её личность. До тех пор, пока она не начала это самостоятельно переосмыслять. Бессмысленные диагнозы — это честный и личный документальный фильм о том, как психиатрические диагнозы могут повлиять на восприятие себя и даже затмить подлинную личность. Через домашние архивы, видеодневники и новые съёмки режиссер показывает путь взросления в условиях диагнозов — и освобождения от них. Фильм не даёт готовых ответов, он предлагает зрителю задуматься: кем мы являемся за пределами ярлыков? Над фильмом работал монтажер фильмов Ларса фон Триера — Андерс Рефн (Антихрист, Рассекая волны и др.).