Хард-техно ночь с продуманным сюжетом от Shumer: мрачная эйфория, плотные вибрации и ощущение сдвига реальности. В программе: — живые перфомансы от Ptichka.j — гибридный сет от Volchiy Voy — индустриальный грув, шранц, тяжёлое техно, плотная электронщина, скоростная нео-бочка и дарк псай транс — звездой ночи выступит Speerax прямиком из лаборатории — учёные-селекторы Helga Zeit, Janera, LecrazyNice, Iamslg, Rexjet, 13.number усилят сигнал шествия до предела В центре истории — Метаморф. Сущность, появившаяся после сбоя в кибер-лаборатории. Когда-то — шумерианец, теперь — хищник, который растворяет границы и подчиняет пространство. Его присутствие ощущается, как перерождение во тьму. Не сразу, но без возможности вернуться назад. И все же, в этой системе есть точка отказа...