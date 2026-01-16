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Олдскульный метал вновь вырвался из гробницы, словно разлагающийся мертвец-киборг, ведущий войну против человечества. Эта бойня будет легендарной, в ней схлестнуться бойцы с самых разных уголков вселенной, от лавкрафтианских тварей до гигантских кайдзю и служителей ночи. Готовь лицо и печень, обоим частям тела будет больно.
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