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Metal Kombat 3

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1100₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Олдскульный метал вновь вырвался из гробницы, словно разлагающийся мертвец-киборг, ведущий войну против человечества. Эта бойня будет легендарной, в ней схлестнуться бойцы с самых разных уголков вселенной, от лавкрафтианских тварей до гигантских кайдзю и служителей ночи. Готовь лицо и печень, обоим частям тела будет больно.

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