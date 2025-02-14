ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Место, куда можно вернуться

Askeri
Поварская ул., 31/29

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка работ испанской художницы Евы Армисен, созданных специально для российской публики, а также новых картин российского художника Павла Полянского. Ева Армисен обращается в своем творчестве к темам незыблемых вечных ценностей, транслируя значимость созидательной силы любви, семьи через зарисовки повседневной жизни. Обыденное в ее картинах превращается в нечто важное и памятное, а циклы жизни сопоставляются с природными циклами: так подчеркивается нераздельная связь человека с окружающей средой. Аналогичное сопоставление присутствует и в картинах Павла Полянского. Российский художник работает с футуристичными сюжетами, вписанными в естественный антураж. Лейтмотивом его картин становится целостность мира, единство человека и природы, натурального и искусственного, аналогового и цифрового миров. Режим работы: по будням, с 10:00 до 19:00.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста