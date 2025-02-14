Выставка работ испанской художницы Евы Армисен, созданных специально для российской публики, а также новых картин российского художника Павла Полянского. Ева Армисен обращается в своем творчестве к темам незыблемых вечных ценностей, транслируя значимость созидательной силы любви, семьи через зарисовки повседневной жизни. Обыденное в ее картинах превращается в нечто важное и памятное, а циклы жизни сопоставляются с природными циклами: так подчеркивается нераздельная связь человека с окружающей средой. Аналогичное сопоставление присутствует и в картинах Павла Полянского. Российский художник работает с футуристичными сюжетами, вписанными в естественный антураж. Лейтмотивом его картин становится целостность мира, единство человека и природы, натурального и искусственного, аналогового и цифрового миров. Режим работы: по будням, с 10:00 до 19:00.