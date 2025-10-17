Dubree в этот вечер представит свою новую работу: альбом Ratio et Caritas. Кроме того виниловые околодабовые сеты отыграют Ник Завриев, музыкальный журналист и автор легендарного проекта Ambidextrous, и Илья Рассказов, энтузиаст электронного джаза и основатель просветительского проекта о музыке HEADZ.FM. Еще один музыкант с лейбла Anderdog, недавно выпустивший альбом The Way of the Dog, выступит с лайвом, где можно будет услышать новые треки, подготовленные к следующему релизу. Жанры: Electro / Dub / Live / Vinyl