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Местность

Мунк
ул. Нижняя Сыромятническая, 1/4с11

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Dubree в этот вечер представит свою новую работу: альбом Ratio et Caritas. Кроме того виниловые околодабовые сеты отыграют Ник Завриев, музыкальный журналист и автор легендарного проекта Ambidextrous, и Илья Рассказов, энтузиаст электронного джаза и основатель просветительского проекта о музыке HEADZ.FM. Еще один музыкант с лейбла Anderdog, недавно выпустивший альбом The Way of the Dog, выступит с лайвом, где можно будет услышать новые треки, подготовленные к следующему релизу. Жанры: Electro / Dub / Live / Vinyl

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