Атмосфера мелодик-техно с 15-метровым экраном и цифровым артом, синхронизированным с музыкой. Хэдлайнеры Goom Gum — звёзды мировых фестивалей (Afterlife, Zamna, Tomorrowland). На одной сцене с ними — яркие представители жанра: Zakir и Chertkovski, приглашённые диджеи из Петербурга, а также резиденты проекта. Line-up: GOOM GUM ZAKIR CHERTKOVSKI ALINA PROX LEOKA UTLOV B2B IBERIAN MUSE TALION KSU VERA AIRE SHUKUR HANNES UZUN VIOLETTA Бронь столов по телефону.