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Goom Gum x Melodica

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

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Завершение:

от 2000₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Атмосфера мелодик-техно с 15-метровым экраном и цифровым артом, синхронизированным с музыкой. Хэдлайнеры Goom Gum — звёзды мировых фестивалей (Afterlife, Zamna, Tomorrowland). На одной сцене с ними — яркие представители жанра: Zakir и Chertkovski, приглашённые диджеи из Петербурга, а также резиденты проекта. Line-up: GOOM GUM ZAKIR CHERTKOVSKI ALINA PROX LEOKA UTLOV B2B IBERIAN MUSE TALION KSU VERA AIRE SHUKUR HANNES UZUN VIOLETTA Бронь столов по телефону.

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