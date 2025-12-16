Медиация по архивным материалам группы «Фабрика Найденных Одежд»
ул. Крымский Вал, 9, стр.32
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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Медиация посвящена деятельности художественной группы «Фабрика Найденных Одежд» (ФНО), основанной Ольгой Егоровой (Цаплей) и Натальёй Першиной-Якиманской (Глюклей) в 1995 году в Санкт-Петербурге. Ты познакомишься с видеофрагментами перформансов художниц, а также обсудишь фотографии и документы из архива Музея «Гараж».
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