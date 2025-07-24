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SODA vibe снова объединяет! Вечер начнётся на летней веранде, а затем переместится в стены старинного особняка в центре Москвы, чтобы подарить тебе мультижанровую ночь электронной музыки. В лайнапе: Вот список без эмодзи наушников: D.O.B. / Alyohin / SODA / Alexander Montano / Kublis b2b Skazka / Kitana Для бронирования звони по указанному номеру телефона. FC / DC
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