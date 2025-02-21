Matvienkov B-day
Космодамианская наб., 2
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Завершение:
от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка по случаю Дня Рождения лейбл-босса 16om — Matvienkov с размахом в любимой Библиотеке – Community. В программе: поздравление именинника, реки шампанского, танцы, веселье и твёрдый диджейский состав за пультом. FC/DC
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