Мастерская — это авторское, безопасное, созидательное пространство для пар, созданное Евгением Скарабейниковым — семейным психологом, бизнес-медиатором и интегратором партнерских экосистем. В эпоху постоянных перемен и неопределенности этот проект предлагает парам уникальный подход: соединить искусство тонкого психологического понимания друг друга с прагматичными технологиями достижения общих целей. Евгений посвятил свою практику глобальной и вдохновляющей цели — взращивать культуру здорового партнёрства как в бизнесе, так и в семье. Будучи экспертом по работе с предпринимателями, он видит, как часто люди оказываются перед разрушительным выбором: «бизнес/карьера или семья». Философия Мастерской заключается в том, чтобы навсегда снять этот конфликт. Оздоравливая партнёрства, Евгений помогает парам найти драгоценный баланс, при котором процветание в делах и благополучие в доме питают, а не исключают друг друга. Ключевые идеи, которые несёт Мастерская: — Здоровое партнерство как искусство: Умение звучать в унисон, принимать ценности партнёра и создавать общую систему координат — Семья как проект и место силы: Совместное развитие требует плана, ясных договоренностей и распределения ролей, чтобы избежать выбора «семья или самореализация» — Профилактика вместо реанимации: Мастерская даёт инструменты для работы над отношениями до наступления кризиса, помогая преодолевать барьеры и выстраивать мост между настоящим и светлым будущим — Осознанность и согласованность: Переход от иллюзий и нереалистичных ожиданий к четкому пониманию того, куда пара движется вместе, сохраняя при этом личные границы и амбиции каждого Программа Мастерской построена как последовательное путешествие по 4 фундаментальным блокам семейных отношений: коммуникациям, совместному развитию, чувствам и финансам. Каждый этап представляет собой живой, насыщенный 2 часовой практикум, объединяющий психологическую глубину и бизнес-структуру.