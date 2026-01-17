Создай красивую авторскую работу своими руками Каждый участник выберет деревянную форму и под руководством преподавателя создаст уникальную мозаику из керамической плитки, смальты, цветного стекла и декоративных камушков. Что тебя ждёт: — обзор техник, материалов и инструментов; — выбор дизайна и компоновка элементов; — техника работы с клеем и затиркой. Результат — готовая декоративная работа, которую можно подарить или повесить дома. Все материалы и инструменты предоставляются. Встреча состоится в Белом зале. Стоимость: 1900 руб. Количество мест ограничено — обязательна регистрация в личных сообщениях у Дарьи Силовой.