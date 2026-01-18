Будешь исследовать тему тела и его восприятия через призму коллажа. Этот творческий процесс позволит участникам выразить свои мысли и чувства о телесности, используя различные материалы и техники. Цели мастер-класса: • Погружение в тему телесности и её многогранности • Освоение техники коллажа как средства самовыражения • Развитие креативного мышления и художественных навыков Что тебя ждёт: • Введение в технику коллажа: знакомство с основными материалами и инструментами • Практическая часть: создание собственного коллажа, отражающего личное восприятие телесности. Участники смогут использовать фотографии, текстуры, рисунки и другие элементы. • Обсуждение работ: обмен мнениями и впечатлениями о созданных коллажах, возможность получить обратную связь от ведущего и других участников. Для кого: Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных художников, желающих расширить свои горизонты и попробовать что-то новое. Материалы: Все необходимые материалы будут предоставлены организаторами, но ты также можешь принести свои любимые изображения или текстуры для создания уникального коллажа.