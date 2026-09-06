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Сырно-шоколадные трюфели ручной работы

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты на два часа окунешься в мир шоколада и какао с головой. В программе: – Варка настоящего какао на элитном сырье; – Интересный рассказ о пути какао бобов от произрастания до нашей чашки; – Приготовление трюфелей из натурального тертого какао ароматического сорта; – Выбор сыра для начинки своего трюфеля (вариант для веганов - кешью урбеч вместо сыра); – Декор конфет. Также на мастер-классе пройдёт какао-церемония. С завязанными глазами ты окунешься в мир какао-церемонии с премиальным шоколадом. А чаши ручной работы создадут особую атмосферу тепла и уюта. Каждый участник уйдёт с коробочкой собственноручно приготовленных трюфелей и настоящим какао бобом. А атмосфера клуба с гирляндами и свечами наполнит тебя эстетикой до самого краешка. Мир шоколада откроется по-новому и больше никогда не будет прежним.

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