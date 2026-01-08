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Мастер-класс «Рождественские тайны»

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь создать уникальную рождественскую открытку своими руками. Этот мастер-класс идеально подходит как для новичков, так и для опытных мастеров, желающих погрузиться в атмосферу праздника и творчества. Что тебя ожидает: • Творческая атмосфера: В уютной обстановке Linda de La ты сможешь отвлечься от повседневной суеты и насладиться процессом создания. • Профессиональный мастер: Под руководством опытного мастера ты узнаешь секреты создания красивых открыток, познакомишься с различными техниками и материалами. • Индивидуальный подход: Каждый участник получит персональные рекомендации и советы, чтобы твоя открытка стала по-настоящему уникальной. • Все материалы включены: предоставят все необходимые материалы: бумагу, краски, декоративные элементы и инструменты. Ведущий мастер-класса: Кирилл Воронин.

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