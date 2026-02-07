Погрузишься в магию одной из самых известных картин в мире — «Звёздной ночи» Винсент Ван Гог — имя, которое звучит как музыка эпохи постимпрессионизма и символизирует неповторимый стиль и страсть к творчеству. Вместе с художником и ведущей мастер-классов «Картина за 1 занятие» Татьяной Воробьевой. Ты не просто повторишь шедевр — ты почувствуешь его душу. На холсте, используя акриловые краски, ты откроешь для себя тонкости техники Ван Гога и создашь работу, наполненную личным вдохновением и эмоциональной силой. В рамках мастер-класса: — познакомишься с секретами работы с акрилом, которые помогут передать глубину цвета и фактуры; — научишься выражать настроение и характер полотна через игру света и тени; — освоишь послойную технику, благодаря которой твоя картина заиграет живостью и объёмом; — и, конечно, унесёшь с собой собственный шедевр — настоящий результат вдохновения и труда. Все материалы включены.