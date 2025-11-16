Создай собственную версию знаменитого шедевра, а после — погрузись в мультимедийную выставку, где оживут шедевры Ван Гога. Винсент Ван Гог — художник, сумевший превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью. На мастер-классе ты: — Освоишь основные техники акриловой живописи, позволяющие передавать объём, текстуру и энергию мазка; — Научишься работать с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры; — Напишешь собственное полотно — яркое, живое, эмоциональное. Ведущая мастер-класса и художница — Татьяна Воробьёва. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Все материалы включены в стоимость. После мастер-класса тебя приглашают в мультимедийное пространство, где оживают шедевры Ван Гога. Ты увидишь, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.