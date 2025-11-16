ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи» + Мультимедийная выставка «Ван Гог»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Создай собственную версию знаменитого шедевра, а после — погрузись в мультимедийную выставку, где оживут шедевры Ван Гога. Винсент Ван Гог — художник, сумевший превратить простой подсолнух в символ жизни, света и бесконечной душевной глубины. Его знаменитая серия картин с подсолнухами — не просто натюрморты, а настоящие эмоциональные портреты природы, написанные с отчаянной любовью и предельной искренностью. На мастер-классе ты: — Освоишь основные техники акриловой живописи, позволяющие передавать объём, текстуру и энергию мазка; — Научишься работать с композицией и цветом в духе Ван Гога, раскрывая контрасты и нюансы тёплой палитры; — Напишешь собственное полотно — яркое, живое, эмоциональное. Ведущая мастер-класса и художница — Татьяна Воробьёва. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Все материалы включены в стоимость. После мастер-класса тебя приглашают в мультимедийное пространство, где оживают шедевры Ван Гога. Ты увидишь, как «Подсолнухи», «Ночное кафе», «Автопортреты» и, конечно, «Звёздная ночь» раскрываются на огромных экранах в сопровождении звука, света и движения.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста