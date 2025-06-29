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Мастер-класс по живописи + Мультимедийная выставка

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вместе с художником и ведущей мастер-классов «Картина за 1 занятие» Татьяной Воробьевой ты погрузишься в магию одной из самых известных картин в мире — «Звёздной ночи». Винсент Ван Гог — имя, которое звучит как музыка эпохи постимпрессионизма и символизирует неповторимый стиль и страсть к творчеству. Ты не просто повторишь шедевр — ты почувствуешь его душу. На холсте, используя акриловые краски, ты откроешь для себя тонкости техники Ван Гога и создашь работу, наполненную личным вдохновением и эмоциональной силой. В рамках мастер-класса: — познакомишься с секретами работы с акрилом, которые помогут передать глубину цвета и фактуры; — научишься выражать настроение и характер полотна через игру света и тени; — освоишь послойную технику, благодаря которой твоя картина заиграет живостью и объемом; — окунёшься в уникальный мир Ван Гога, узнавая о его жизни, взглядах и творческом пути; — вспомнишь удивительную историю создания «Звёздной ночи» и её мистическую притягательность; — и, конечно, унесёшь с собой собственный шедевр — настоящий результат вдохновения и труда. Все материалы включены в стоимость. После творчества приглашают тебя на мультимедийную выставку «Ван Гог // Ожившие полотна». Огромные экраны и объемный звук окунут тебя в атмосферу постимпрессионизма и позволят увидеть знаменитые картины Ван Гога — от мерцающей «Звёздной ночи» до тёплого «Пшеничного поля с кипарисами» — как никогда близко и живо. Эта выставка — путешествие в глубины души великого художника, где каждое полотно рассказывает свою историю, а каждый штрих оживает, позволяя по-новому взглянуть на гений, страсть и трагедию Ван Гога.

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