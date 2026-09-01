Мастер-класс по живописи маслом
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Тебя ждёт урок по живописи маслом. Всё покажут, расскажут и помогут на каждом этапе, так что не бойся, что что-то может не получиться. Все материалы включены в стоимость. Количество участников: 10. Записаться можно через любой удобный для тебя мессенджер или по телефону.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи