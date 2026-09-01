Тебя ждёт урок по живописи маслом. Всё покажут, расскажут и помогут на каждом этапе, так что не бойся, что что-то может не получиться. Все материалы включены в стоимость. Количество участников: 10. Записаться можно через любой удобный для тебя мессенджер или по телефону.