«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства, это символ стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии. В программе мастер-класса: — Знакомство с особенностями японской композиции и ритма — Практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины — Передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом — Создание собственной картины на холсте, которую ты заберёшь с собой Ведущая мастер-класса и художница — Татьяна Воробьёва. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Все материалы включены в стоимость.