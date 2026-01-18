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Мастер-класс по живописи «Большая волна»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства, это символ стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии. В программе мастер-класса: — Знакомство с особенностями японской композиции и ритма — Практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины — Передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом — Создание собственной картины на холсте, которую ты заберёшь с собой Ведущая мастер-класса и художница — Татьяна Воробьёва. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Все материалы включены в стоимость.

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