Мастер-класс по живописи «Большая волна»
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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3500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Про событие
«Большая волна у Канагавы» — это не просто один из самых узнаваемых образов японского искусства, это символ стихийной силы, красоты природы и тонкости восточной философии. В программе мастер-класса: — Знакомство с особенностями японской композиции и ритма — Практическое освоение акриловой живописи: от первых мазков до готовой картины — Передача воды и движения: как работать с цветом и контрастом — Создание собственной картины на холсте, которую ты заберёшь с собой Ведущая мастер-класса и художница — Татьяна Воробьёва. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Все материалы включены в стоимость.
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