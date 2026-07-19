Мастер-класс проходит в виде урока-введения, который отлично подойдёт для тех, кто давно хотел освоить навык работы с пряжей и крючком. На занятии: — Расскажут про виды крючков и пряжи, в чем их отличия — Познакомят с основными терминами и сокращениями в вязании — Научат подбирать крючок под пряжу и наоборот, а также освоим базовую технику — поворотное вязание После теории обязательно будет этап практики — вязание панно, которое можно будет повесить в качестве декора или использовать для хранения значков. Материалы входят в стоимость, но по желанию можно принести свои крючки не меньше 4мм и пряжу. Количество мест ограничено: 5 человек Запись в ТГ