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Мастер-класс по вязанию крючком для начинающих

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс проходит в виде урока-введения, который отлично подойдёт для тех, кто давно хотел освоить навык работы с пряжей и крючком. На занятии: — Расскажут про виды крючков и пряжи, в чем их отличия — Познакомят с основными терминами и сокращениями в вязании — Научат подбирать крючок под пряжу и наоборот, а также освоим базовую технику — поворотное вязание После теории обязательно будет этап практики — вязание панно, которое можно будет повесить в качестве декора или использовать для хранения значков. Материалы входят в стоимость, но по желанию можно принести свои крючки не меньше 4мм и пряжу. Количество мест ограничено: 5 человек Запись в ТГ

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