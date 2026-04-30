Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Варган (его ещё называют хомус или кубыз) — маленький инструмент с очень глубоким звучанием. Он помещается в ладони, но при этом способен погружать человека в целые миры — от медитативных вибраций до ритмичных рисунков. А ещё в каждом крохотном варганчике таится большое разнообразие жанров: от шаманских ритмов до современного пульсирующего техно. Наконец, ещё одна собенность варгана в том, что звук возникает не из воздуха, а в резонансе с телом: ты не просто играешь, а становишься частью инструмента. От дыхания, положения языка и внутреннего состояния меняется и сам звук, поэтому игра на варгане часто ощущается очень медитативно. На мастер-классе ты: — мягко разберёшь базовую технику и найдём чистый, устойчивый звук — попробуешь простые ритмы и посмотрим, как варган раскрывается в импровизации — поработаешь с дыханием и вниманием — почувствуешь, как инструмент помогает замедлиться — в конце немного побудешь в тишине и разделишь этот опыт за чашкой чая Встречу проведут: — Серёжа Тимофеев — преподаватель Солнечные барабаны (Sun Drums), играет на варгане более 5 лет, ведёт занятия по бубну и с большой любовью относится к шаманским и скандинавским традициям — Ника Рахман — хозяйка Норы, умеющая создать пространство, где люди чувствуют заботу и возможность быть услышанными Варганы на мастер-классе предоставляются организатором, но ты можешь прийти и со своим :) Стоимость: — 2100 руб за участника — 1800 руб при репосте анонса в любых соцсетях на 24 часа и более — 1800 если приходишь с другом, для обоих — 1800 руб Пост в тг: https://t.me/LoftNora/881
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