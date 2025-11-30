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Мастер-класс по созданию новогодней открытки

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Приходи творить, общаться и ловить праздничное настроение: сделаем бумажные игрушки и открытки, нарядим большую ёлку, попьём чай из самовара с мёдом и вареньем. Всё это под любимые новогодние мелодии. Вот почему сделать новогоднюю открытку своими руками — это реально круто: 1. Ты вкладываешь в неё себя. Когда делаешь открытку сам, в каждом штрихе есть твоя энергия, твоё настроение и твой посыл. Это не просто картонка — это маленький кусочек твоей заботы. 2. Это выделяется среди тысячи магазинных поздравлений. Покупные открытки красивые, но их миллионы одинаковых. А твоя — единственная. Человек сразу чувствует разницу. 3. Это идеальный повод проявить креатив. Хочешь добавить блёстки? Фото? Мини-комикс? Тайное послание? Полёт фантазии не ограничен ничем. Открытка становится маленьким арт-проектом.

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