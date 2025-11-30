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Мастер-класс по созданию ёлочных игрушек

Linda de La. Арт-центр
Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Приходи творить, общаться и ловить праздничное настроение: сделаем бумажные игрушки и открытки, нарядим большую ёлку, попьём чай из самовара с мёдом и вареньем. Вот почему сделать новогоднюю игрушку своими руками — это прям супер-идея: 1. Это твоя личная история на ёлке. Каждая самодельная игрушка — это воспоминание. Ты её сделал, ты знаешь, как она появилась, какие эмоции были в тот момент. И каждый год, вешая её на ёлку, ты словно открываешь маленький тайм-капсулу. 2. Ёлка становится по-настоящему уникальной. Не «как у всех», а твоя. Игрушки из магазина похожи друг на друга, а те, что ты создашь, будут единственными в своём роде. Никто больше не повторит именно твой стиль. 3. Ты можешь проявить максимум креатива. Хочешь игрушку-робота? Мини-снежный шар? Шарик с блёстками внутри? Да хоть фигурку из солёного теста! Всё, что придёт в голову, можно воплотить.

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